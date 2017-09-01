Спорт
 

Испанский «Бетис» выгнал обвиненного в нацизме украинского футболиста

Перейти в «Мою Ленту»
Роман Зозуля
Роман Зозуля

Испанский футбольный клуб «Бетис» расторг действующий контракт с нападающим сборной Украины Романом Зозулей. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Причины, по которым руководство команды приняло такое решение, не уточняются. Соглашение с украинским футболистом было рассчитано до лета 2019 года.

В начале февраля Зозуля вернулся в севильский «Бетис» из мадридского «Райо Вальекано», несмотря на подписанный со столичным клубом контракт. Из-за этого ему запретили выходить на поле в официальных матчах до конца сезона-2016/17, так как ранее был выведен из заявки «Бетиса».

Фанаты «Райо» выступали против трансфера, обвинив украинца в нацизме. Такой вывод они сделали после изучения биографии Зозули и его публикаций в соцсетях, среди которых было фото с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава испанской футбольной лиги прокомментировал ситуацию с украинцем Зозулей
Порошенко углядел пропаганду в травле футболиста Зозули фанатами
Обвиненный в нацизме украинец выразил готовность вернуться в «Днепр» пешком
Последние новости
В Москве назвали рейдерским захватом решение США по дипсобственности России
Журналист поиздевался над спамером с помощью паспорта Джейсона Борна
Новый триллер Пелевина о гаджетах и гендерных вопросах iPhuck 10 выйдет осенью
Порошенко увидел в учениях «Запад-2017» угрозу целостности Украины
В Калининградской области задержан похититель 70 тонн мандаринов
SpaceX разогнала Tesla в Hyperloop до рекордной скорости
Испанский «Бетис» выгнал обвиненного в нацизме украинского футболиста
Другие материалы рубрики
Спорт00:05Сегодня

Макгрегор, отдохни

Главные боксерские бои сентября
21:1725 августа

Гимнастка Мельникова одержала победу в личном многоборье на Кубке России

15:36Сегодня

Руни задержали за пьяную езду

13:29Сегодня

Неймар купил пятиэтажку в пригороде Парижа

Спорт11:3928 августа
Федор Кудряшов

«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»

Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
14:4925 августа

Нагорный выиграл личное многоборье на Кубке России по спортивной гимнастике

14:31Сегодня

Футболист «Челси» оценил себя в 300 миллионов евро

11:31Сегодня

Гребец опубликовал фото ладоней после плавания по Северному Ледовитому океану

Спорт00:1330 августа
Конор Макгрегор

Цирк уехал, чемпион остался

Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера
15:1421 августа

Владимир Кличко увидел сходство между Макгрегором и своим братом

12:23Сегодня

Болельщик сбил с велосипеда российского гонщика во время «Вуэльты»

09:27Сегодня

Плющенко рассказал о вреде «Ледникового периода» для Сотниковой

Россия
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Детская моча против скальпеля врача
Народная медицина в апогее безумия
«Вы будете нас видеть в страшных снах»
Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
Россияне заявили о нежелании перебираться в Москву
Российский президент начал открытый урок в Ярославле
Орешкин заявил об отсутствии президентских амбиций
Установка памятника Ивану IV в Александрове перенесена на неопределенный срок
Все материалы
Мир
Fernando Aguirre, locally known as Osama Bin Laden, patrols a slum in Bogota January 17, 2008. Aguirre, who claims to be the son of al Qaeda leader Osama Bin Laden, patrols the most dangerous slums of Bogota and lives from the contributions received from those seeking his protection. Aguirre informs police on petty crimes being committed and is allowed by authorities to brandish his fake rifle. Picture taken on January 17.Эль джихадисто
Террористы подобрались вплотную к США
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Китайцев начнут карать за неуважение к гимну
Флотилия шлюпок и моторок пришла на помощь жителям Хьюстона
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
Полицейского из США уволят за шутку про убийство негров
Все материалы
Бывший СССР
Жители Самарканда, Узбекистан Год Ислама не видать
Что стоит за масштабными изменениями в Узбекистане
Порошенко поручил включить Россию в список стран «миграционного риска»
Порошенко увидел в учениях «Запад-2017» угрозу целостности Украины
Порошенко пообещал украинским первоклассникам жизнь в Евросоюзе
Украинские полицейские ограбили приехавшего их обучать канадского инструктора
Порошенко пообещал ввести биометрический контроль для иностранцев
МИД Приднестровья обвинил Кишинев в депортации российского генерала
Все материалы
Финансы
Свежая кровь
Мигранты высасывают деньги из Германии
Орешкин посулил школьникам рабочие места
Украина вдвое увеличила импорт газа из ЕС
Спрос на кредиты для подготовки детей к школе резко подскочил
Подростки помогут Внешэкономбанку разобраться с блокчейном
Крупнейшие банки мира создадут собственную криптовалюту
Закон о криптовалютах в России примут до конца 2017 года
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
«Ласточка» готова покорить регионы
Завод «Уральские локомотивы» представил электропоезд повышенной комфортности
«Мы сделали ставку на цифровых абонентов»
Коммерческий директор компании «МегаФон» о перспективах мобильного бизнеса
Yamaha задумала наладить в России сборку мотовездеходов
В Россию с 1 сентября разрешат ввозить турецкие кабачки и тыквы
Правительство России одобрило запрет порошкового алкоголя
Медведев сменил главу «Россетей»
Все материалы
Силовые структуры
Отдали честь
Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Судебная «Тройка»
Хакер Путин бесплатно катался в метро, а прокурор Медведев решил его посадить
СКР решил напомнить детям и их родителям о правилах безопасного поведения
Пьяный избил в общежитии сделавшего ему замечание главу полиции Красного Кута
Колокольцев поздравил будущих генералов с Первым сентября
Подозреваемый в подготовке теракта в Москве на 1 сентября признал вину
Все материалы
Наука и техника
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
Пуск ракеты Minotaur 1 С того света
Украина снабдила США козырем в космической гонке
У музыканта удалили опухоль мозга во время игры на саксофоне
SpaceX разогнала Tesla в Hyperloop до рекордной скорости
Обнародована возможная причина неудачного выведения «Союзом» пяти спутников
В Солнечной системе появится второе солнце
Все материалы
Спорт
Макгрегор, отдохни
Главные боксерские бои сентября
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Конор МакгрегорЦирк уехал, чемпион остался
Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера
Руни задержали за пьяную езду
Испанский «Бетис» выгнал обвиненного в нацизме украинского футболиста
Неймар купил пятиэтажку в пригороде Парижа
Футболист «Челси» оценил себя в 300 миллионов евро
Все материалы
Культура
Что нам делать в церкви
Венеция, день 2: экотеррористы, экзорцисты и апокалипсис для чиновника
Василий Бычков«Все благополучатели выиграют и заживут»
Чем грозит ЦДХ смена собственника
Голубая лагуна
Бразильские модели и европейские актрисы на открытии Венецианского кинофестиваля
Названы лучшие фильмы ужасов года
Тираж книги о сексе уничтожат из-за абзаца о предназначении женской груди
Умерла автор «Девушки в нежно-голубом» Сьюзен Вриленд
Раскрыты детали третьего сезона «Настоящего детектива»
Все материалы
Интернет и СМИ
Во всем виноваты русские
Кто придумал раздевать ведущих перед камерой и зачем это смотрят
Репортера Первого канала избили за вопрос о езде по выделенной полосе
«Они угрожают убить меня и моим родителям угрожают»
Рыдающий парень с потекшей тушью хотел спасти Бритни Спирс, но изменил интернет
Популярный блогер стал мэром американского города и запретил натуралов
На главной Google рассмотрели намек на детские самоубийства
Неизвестные добыли номера телефонов звезд Instagram
В сети разозлились на испанцев за цензуру только одного из двух сосков китайца
Все материалы
Ценности
Короткие юбчонки
Азиатские школьницы против европейских
Молодой, будешь?
Классические бренды заигрывают с поколением 20-летних
Пьер Монталь«Если клиент хочет ниши — будет ему ниша»
Чем Пьер Монталь соблазняет клиенток
ЦУМ раскроет тайны творчества модельера Дриса ван Нотена
Москвичам устроят дворовую вечеринку
Кроссовки украсили золотым протезом руки из «Игры престолов»
Citroen предложил водителям мыться в машине
Все материалы
Путешествия
Попали в списки
Самые необычные места Северной Германии
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
На Пхукете задержан выстреливший в россиянку мужчина
Авиакомпания Ryanair отказала женщине с дочерью в перелете из-за их ручной клади
Драка вышибал с туристами на Майорке попала на видео
Туристка из Ростова-на-Дону сорвалась со скалы в Крыму
На Пхукете поймали плававшего у пляжей трехметрового крокодила
Все материалы
Из жизни
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Дети и грибы
Самые популярные снимки Instagram за август
«Они любят, когда ребенка учат белые»
История башкирского рабочего, перебравшегося в Китай
Морскую выдру показали играющей в баскетбол
Поедавшего бекон перед мусульманками шведа приговорили к штрафу
Пчеловод без штанов на спор просидел полминуты на улье
В британскую пиццерию из мести подкинули зажженный фейерверк с 70 зарядами
Все материалы
Втянуть живот
Длительный тест Smart fortwo – машины, которую можно носить в кармане
Ралли-кар «Группы Б», который никогда не гонялся
Роскошные фотографии раллийного автомобиля на базе Mazda RX-7
Укрепление позиций
Мы поездили на 150-сильном VW Tiguan и отвечаем на главные вопросы
Удивительные примеры ретро-футуризма
Самые красивые классические машины из будущего
Лукашенко поездил на «Тесле»: главные цитаты
Появились фотографии интерьера нового «Дастера»
Британцы построят 600-сильный краудфандинговый шутинг-брейк
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы