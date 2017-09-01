Испанский «Бетис» выгнал обвиненного в нацизме украинского футболиста

Испанский футбольный клуб «Бетис» расторг действующий контракт с нападающим сборной Украины Романом Зозулей. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Причины, по которым руководство команды приняло такое решение, не уточняются. Соглашение с украинским футболистом было рассчитано до лета 2019 года.

В начале февраля Зозуля вернулся в севильский «Бетис» из мадридского «Райо Вальекано», несмотря на подписанный со столичным клубом контракт. Из-за этого ему запретили выходить на поле в официальных матчах до конца сезона-2016/17, так как ранее был выведен из заявки «Бетиса».

Фанаты «Райо» выступали против трансфера, обвинив украинца в нацизме. Такой вывод они сделали после изучения биографии Зозули и его публикаций в соцсетях, среди которых было фото с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры.