Испанский «Райо Вальекано» выиграл суд по делу уличенного в нацизме украинца

Мадридский «Райо Вальекано» выиграл суд по делу бывшего футболиста клуба, украинца Романа Зозули. Об этом сообщает Cadena SER.

Суд не усмотрел насилия и незаконных действий со стороны болельщиков испанского клуба, которые сорвали трансфер Зозули в «Райо Вальекано» из «Бетиса». Судебный иск против фанатов «Райо» подала испанская Ла Лига, объяснив это тем, что футболист был напуган действиями ультрас.

Решение может быть обжаловано в ближайшее время.

1 сентября Зозуля покинул севильский «Бетис» и подписал контракт с командой второй испанской лиги «Альбасете» сроком на два года.

В начале февраля Зозуля вернулся в «Бетис» из «Райо Вальекано», несмотря на подписанный со столичным клубом контракт. Фанаты «Райо» выступали против трансфера, уличив украинца в нацизме. Такой вывод они сделали после изучения биографии Зозули и его публикаций в соцсетях, среди которых было фото с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры.