Россияне отдали свою еду брошенным цирковым медведям

Жители Самары принесли 50 пакетов с продуктами питания четверым брошенным цирковым медведям, прожившим два месяца на автостоянке. Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщает 63.ru

Косолапым пожертвовали овощи, фрукты, рыбу, мед и опилки.

«Сейчас мы продолжаем принимать помощь, в частности еду. Для медведей можно передать рыбу, в частности минтай и горбушу, яблоки, апельсины, морковь, мед и хлеб. А вот мясо и курицу животным есть нельзя», — рассказала руководитель инициативной группы Ангелина Гриневич.

Зверей обнаружили на автостоянке 10 марта. По словам сотрудников парковки, медведи провели там два месяца. Оттуда животных переместили в теплый ангар, где их обследовали ветеринары. У одного из косолапых нашли опухоль на глазу.

По данным издания, медведи принадлежали передвижному цирку. Теперь активисты планируют передать их в добрые руки.

13 марта сообщалось о китайском грибнике, который нашел в лесу и вырастил медвежонка, приняв того за щенка. За три года вес зверя достиг 80 килограммов. Стоя на задних лапах, косолапый доставал хозяину до плеч.

Youtube / 63ru

Власти Китая освободили мужчину от выплаты штрафа за содержание медведя без разрешения, поскольку тот хорошо обращался с животным, сам рассказал о произошедшей путанице в сети и сотрудничал со следствием.

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