Россияне отдали свою еду брошенным цирковым медведям

Жители Самары принесли 50 пакетов с продуктами питания четверым брошенным цирковым медведям, прожившим два месяца на автостоянке. Об этом в воскресенье, 18 марта, сообщает 63.ru
Косолапым пожертвовали овощи, фрукты, рыбу, мед и опилки.
«Сейчас мы продолжаем принимать помощь, в частности еду. Для медведей можно передать рыбу, в частности минтай и горбушу, яблоки, апельсины, морковь, мед и хлеб. А вот мясо и курицу животным есть нельзя», — рассказала руководитель инициативной группы Ангелина Гриневич.
Зверей обнаружили на автостоянке 10 марта. По словам сотрудников парковки, медведи провели там два месяца. Оттуда животных переместили в теплый ангар, где их обследовали ветеринары. У одного из косолапых нашли опухоль на глазу.
По данным издания, медведи принадлежали передвижному цирку. Теперь активисты планируют передать их в добрые руки.
13 марта сообщалось о китайском грибнике, который нашел в лесу и вырастил медвежонка, приняв того за щенка. За три года вес зверя достиг 80 килограммов. Стоя на задних лапах, косолапый доставал хозяину до плеч.
Власти Китая освободили мужчину от выплаты штрафа за содержание медведя без разрешения, поскольку тот хорошо обращался с животным, сам рассказал о произошедшей путанице в сети и сотрудничал со следствием.