Телеведущая и певица Ольга Бузова проголосовала на выборах президента России. Она приехала на избирательный участок в одной из московских школ после концерта в Таллине. Об этом она написала в своем Instagram.

«Я считаю, что каждый голос важен. Я свой выбор сделала», — объявила она подписчикам.

Днем 18 марта проголосовали Алла Пугачева и Максим Галкин. Они посетили избирательный участок в подмосковном Звенигороде. Еще одна звезда российской эстрады — Филипп Киркоров — проголосовал на избирательном участке в посольстве России в Литве

Ранее об исполнении гражданского долга отчитался певец Олег Газманов. «Здесь в Красноярске голосование в школе №151 Очень весело, много людей», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Актер с российским гражданством — Жерар Депардье — проголосовал в Париже. По его словам, он отдавал свой голос с чувством патриотизма и любви к России.

18 марта по всей России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты по всей стране. Кроме того, голосование проходит в консульствах и посольствах России по всему миру. В частности, полноценный избирательный участок в этом году впервые открылся в индийском штате Гоа — раньше здесь организовывали лишь выездное голосование.

В выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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