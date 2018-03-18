Олимпийские чемпионы и артисты проголосовали на выборах президента

Знаменитости проголосовали на выборах президента России. Свои голоса отдали, в том числе, олимпийские чемпионы по хоккею Вячеслав Войнов и Илья Ковальчук. Как сообщает ТАСС, на избирательный участок они пришли вместе с со своими партнерами по хоккейному клубу СКА.

Также в выборах принял участие певец Олег Газманов. «Проголосовал! Здесь в Красноярске голосование в школе №151 Очень весело, много людей. Настроение отл», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Кроме того, на избирательный участок пришел депутат Госдумы, борец, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, он голосовал в Новосибирске.

18 марта по всей России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты по всей стране. Кроме того, голосование организовано в консульствах и посольствах России по всему миру.

В выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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