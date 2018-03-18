Появилось видео голосования Путина

Появилось видео голосования Владимира Путина на президентских выборах. На кадрах он пожимает руки членам избирательной комиссии и идет с бюллетенем к урне.

По традиции Путин пришел на избирательный участок №2151 в здании Российской академии наук. По его словам, он считает для себя успешным любой процент голосов, который дает ему право исполнять обязанности главы государства.

18 марта проходят выборы президента России. Избирательные участки открыты по всей стране. Кроме того, голосование проходят в консульствах и посольствах России по всему миру. Так же в голосовании уже приняли участие сотрудники российской станции в Антарктиде.

В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

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