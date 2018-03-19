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Петербургский врач избил каратиста пивной бутылкой

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Петербургский врач Александр Былинин выплатил компенсацию мастеру боевых искусств после драки в кафе. Избиение пивной бутылкой оценено в 130 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным городского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП), ведомству поступил исполнительный лист на сотрудника медицинских учреждений города. Он отказывался возмещать 30 тысяч рублей морального вреда и судебные издержки на 100 тысяч представителю боевых искусств, пострадавшему от его рук.

После ареста автомобиля и запрета на заграничный выезд сумма была удержана с зарплаты врача, так как добровольно возмещать моральный вред он не торопился.

«Объяснял отказ тем, что считает себя пострадавшей стороной», — уточнили в пресс-службе приставов.

По данным издания, в ведомстве имеют в виду врача-анестезиолога Александра Былинина. Он приговорен Кронштадтским райсудом за хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Потерпевшим признан мастер спорта по карате, чемпион мира по универсальному бою, профессионал боевых искусств Максим Ковалев.

Драка случилась в октябре 2015 года в кафе после незначительного словесного конфликта. Как указано в приговоре, Былинин в качестве оружия использовал пивную бутылку и первым нанес удар. Рукопашник утверждал, что от удара испытал физическую боль и инстинктивно встал в боевую стойку, но исключительно защищался, отталкивая драчуна на безопасное расстояние.

«С семи лет я занимался серьезно карате, дзюдо, боевым самбо, универсальным боем. По спортивной этике, имею право действовать только в рамках самообороны. Оценив физические данные Былинина (небольшого роста, худого телосложения), обязан был не действовать в полную силу», — объяснял в суде Ковалев.

Былинин был признан виновным и приговорен к 1,5 года лишения свободы условно с компенсацией морального вреда.

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