Лоза диагностировал у Макаревича больной живот

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о том, что американцы спокойнее, веселее и добрее россиян. Его слова передает ФАН.

«Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра. А я, общаясь с нормальными, хорошими людьми, не замечаю, не ощущаю, что с моими согражданами происходит что-то ужасное», — заявил Лоза.

Кроме того, Лоза высказал недоумение по поводу слов Макаревича о том, что Останкинская башня посредством 25-го кадра превращает людей в дебилов. Он назвал это высказывание бредом, а также предположил, что у Макаревича «живот болел, когда он это писал, или настроение кто-то испортил».

По мнению Лозы, «в любой нации есть доброжелательные люди, а есть — не очень. И среди американцев, и среди русских», а телевидение может нести как позитивную, так и негативную информацию. «Сковородка тоже может как убить, так и накормить», — поделился сравнением певец.

Ранее 19 марта Андрей Макаревич рассказал в Facebook о своей поездке в США, где, сравнивая местных жителей с соотечественниками, он осознал, что с Россией происходит что-то ужасное.

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