В снимках Скарлетт Йохансон спрятали вирус

Хакеры начали использовать фотографию голливудской актрисы Скарлетт Йохансон, чтобы распространять майнер криптовалюты Monero. Об этом сообщается в блоге компании по кибербезопасности Imperva.

Аналитики утверждают, что хакеры атакуют серверы системы управления базами данных (СУБД) PostgreSQL. Вредоносная программа скрыта в снимке голливудской звезды, который хакеры нашли на фотохостинге imagehousing.com.

Если жертва скачивает фотографию, опасное ПО автоматически подбирает пароль к аккаунту дефолтного пользователя СУБД методом перебора. После этого вредоносная программа запускает команды для установки майнера.

Материалы по теме Присмотрись Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром

По данным Imperva, на счетах хакеров числится более 300 монет Monero (почти 90 тысяч долларов).

PostgeSQL — широко используемая база данных с открытым исходным кодом. В интернете работает около 710 тысяч уязвимых серверов этой СУБД, половина которых размещается в облаках AWS.

В начале марта хакеры попытались заразить криптомайнером 400 тысяч компьютеров российских пользователей. Массовая кибератака была зафиксирована специалистами компании Microsoft.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!