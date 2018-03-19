Отправленное по ошибке сообщение привело к свадьбе

Менеджер по продаже автомобилей из Великобритании случайно послал сообщение в WhatsApp на незнакомый номер и получил ответ. Ошибка в наборе цифр привела его к свадьбе, сообщает таблоид The Sun.

Случайное знакомство произошло из-за того, что Майкл Эванджело (Michael Evangelou) неверно переписал свой номер телефона. Он очень хотел посмотреть кинокомедию «Улетные девочки» (Girls trip) и, чтобы не забыть об этом, послал сам себе название фильма в WhatsApp. Однако с этого номера ему ответила девушка по имени Лина. «Привет! Girls trip? Это кто?» — спросила она. Не дождавшись ответа, она продолжила диалог на следующий день: «Я подозреваю, это было для какой-то другой Лины».

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Сначала Эванджело подумал, что это одна из его давних знакомых, однако через несколько сообщений выяснилось, что это не так. Спустя несколько часов болтовни пара решила встретиться. Спустя две недели после первой встречи они решили пожениться, потому что не хотели больше разлучаться, несмотря на длительную командировку Эванджело в Дубай.

«Большинство наших друзей подумали, что мы спятили, но родители были в восторге», — сказала Лина. Ее супруг согласен: «Это, безусловно, сумасшедший способ знакомства». Оба они сошлись на том, что их встреча — это судьба.

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