Россияне принялись делиться трансформациями за последние шесть лет

Популярный международный флешмоб «2012 против 2018», проходящий под хештегом #2012vs2018, добрался до русскоязычного сегмента социальных сетей. Пользователи публикуют фото, сделанные с разницей в шесть лет, предлагая подписчикам сравнить изменения в своей внешности.

Большинство участников — молодые люди, которые сейчас почти не похожи на себя шестилетней давности.

— Менеджер по чиллу (@rodoss) 20 марта 2018, 09:31

Основное отличие флешмоба в русскоязычном сегменте от англоязычного — привлечение политического оттенка: многие вспомнили, что весной 2012 года, как и в 2018-м, проходили выборы президента России.

Многие обращались к себе в прошлом, рассказывая, что они могли бы выглядеть на старых фотографиях получше и повеселее, ведь их нынешняя жизнь в разы хуже прежней. Не обошлось и без шуток: некоторые постили изображения совершенно не изменившихся звезд шоу-бизнеса, «вечных ценностей» и календарей за 2012 и 2018 годы.

Флешмоб #2012vs2018 задумывался как демонстрация изменений внешности пользователей интернета. Зачастую трансформации были столь сильны, что казалось, будто на фотографиях изображены совершенно разные люди.

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