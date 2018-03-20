Назван лауреат крупнейшей математической премии

Лауреатом Абелевской премии, одной из престижнейших для математиков, стал канадский математик Роберт Ленглендс. О решении Международного математического союза и Европейского математического общества объявил президент Норвежской академии наук и литературы Оле Сейерстед, сообщается на официальном сайте премии.

Награду Ленглендс получил за «прозорливую программу, связывающую теорию представлений с теорией чисел». Программа ученого, отмечается на сайте премии, «предложила глубокие связи между двумя областями, теорией чисел и гармоническим анализом, которые ранее считались несвязанными».

Ленглендс родился в Нью-Вестминстере (Британская Колумбия) в 1936-м. Окончил Университет Британской Колумбии со степенью бакалавра в 1957 году, там же в 1958-м получил степень магистра. Докторскую диссертацию защитил в Йельском университете в 1960 году. Ленглендс в настоящее время является профессором Института перспективных исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси (США).

Материалы по теме Математический паркет Как домохозяйка совершила научное открытие

Вручение премии состоится в Осло 22 мая 2018 года. Размер награды составляет 715 тысяч долларов. Премия, считающаяся наряду с Филдсовской и Крафорда одной из самых престижных для математиков, присуждается ежегодно начиная с 2003-го.

В прошлом году лауреатом премии стал француз Ив Мейер за «его ключевую роль в развитии математической теории вейвлетов». Ранее награды удостаивались русскоязычные математики Яков Синай (в 2014-м) и Михаил Громов (в 2009-м).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!