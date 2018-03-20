Лишенный прав депутат попытался скрыться от ДПС на скутере и упал в грязь лицом

В Липецкой области будут судить лишенного водительских прав депутата, который ездил на скутере пьяным и пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета. Видеозапись погони опубликована в YouTube-канале ведомства.

По версии следствия, 3 июля 2017 года пьяный депутат сельского поселения на скутере не остановился по требованию инспекторов ДПС для проверки документов. Пытаясь скрыться от полицейских, он свернул на проселочную дорогу, не справился с управлением и упал в грязь лицом. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, но утверждал, что не пил алкоголь перед поездкой. Позднее выяснилось, что в июле 2016 года суд оштрафовал его и лишил прав на полтора года за вождение в нетрезвом состоянии.

Депутата обвинили по статье 264.1 УК («Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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