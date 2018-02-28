Катавшийся с застрявшей в бампере мертвой собакой водитель оказался депутатом

Депутат Новобессергеневского сельского поселения (Ростовская область) от «Единой России» Валерий Писковец несколько дней ездил по Таганрогу с трупом сбитой собаки, застрявшем в бампере машины. Об этом говорится в сообществе «Мой Таганрог» во «ВКонтакте».

В сообщении сказано, что депутат отказался комментировать произошедшее, сославшись на занятость. «Я сотрудничаю с телевизионной компанией, они прокомментируют, если посчитают нужным», — цитирует слова единоросса автор поста.

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Ранее МВД начало проверку информации о жестоком обращении с животными. Писковец добавил, что уже обсуждал инцидент с полицией и прокуратурой, но подробности не рассказал.

В разговоре с «Варламов.ру» депутат сообщил, что речь идет «событии уже недельной давности, которое в течение одного часа приобретает непонятную ситуацию». Отвечая на вопрос, как он умудрился все это время ездить по городу с трупом животного, Писковец сказал: «Ума не приложу».

В сети 27 февраля появились видео и фотография с машиной, в бампере которой была дыра, а из нее торчала мертвая собака. По словам очевидцев, водитель сбил животное, но какое-то время оно еще было живо.

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