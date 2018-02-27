Россиянин сбил собаку и несколько дней катался с ее трупом в бампере

Житель Таганрога сбил собаку и несколько дней ездил с застрявшим в бампере машины трупом животного. Об этом в сообществе «Мой Таганрог» во «ВКонтакте» написала одна из горожанок.

По словам очевидца, после наезда собака еще некоторое время была жива, но водитель не стал ее спасать. «У нас по городу ездит "Ч..О", которое сбило собаку и не потрудилось даже вытащить ее из бампера своего автомобиля, не то чтоб даже оказать помощь несчастному животному. На тот момент, когда он сбил собаку, она была еще жива! По словам многих свидетелей, так он проездил с собакой несколько дней!» — написала женщина, прикрепив к своему посту фотографию и видео с припаркованной машиной и мертвым псом.

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