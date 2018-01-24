Сбитая внедорожником россиянка встала и ушла

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В Ярославле водитель внедорожника сбил женщину, переходившую дорогу по зебре на зеленый свет. Инцидент произошел утром 18 января и попал в объектив камеры наружного наблюдения. Запись опубликована на YouTube-канале Yarnet Ltd.

Пострадавшая встала с асфальта и продолжила свой путь, даже не обернувшись на водителя машины, который остался в салоне. Автомобиль нарушителя некоторое время простоял на месте и уехал. «Девчонка даже не посмотрела... утренний зомби!﻿» — написал в комментарии к видео пользователь сети.

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