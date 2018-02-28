«Единая Россия» открестилась от депутата с мертвой собакой

Депутат Новобессергеневского сельского поселения (Ростовская область) Валерий Писковец, который ездил по Таганрогу с застрявшим в бампере машины трупом собаки, не имеет отношения к партии «Единая Россия». Об этом «Ленте.ру» заявил пресс-секретарь ростовского регионального отделения партии Даниил Дьяков.

Он пояснил, что, несмотря на то, что Писковец не является членом партии, отделение заинтересовано в разбирательстве происшествия. По данным Дьякова, депутат действительно сбил собаку 21 февраля. Сразу после ДТП он поехал в автомастерскую, чтобы снять бампер и достать тело животного. В это время прохожие сделали фотографию, которая, по словам пресс-секретаря, «вызвала ужас и возмущение».

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«Этой "искры" достаточно, чтобы намеренно "разжечь пламя" всеобщей ненависти к конкретному человеку теми, кому это может быть выгодно. В этой связи мы призываем дождаться прояснения всех обстоятельств происшествия», — написал Дьяков.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Писковец несколько дней ездил по Таганрогу с трупом сбитой собаки, застрявшим в бампере машины. По словам очевидцев, он отказывался комментировать происходящее, ссылаясь на занятость. В разговоре с «Варламов.ру» на вопрос, как он умудрился все это время ездить по городу с трупом животного, Писковец сказал: «Ума не приложу». МВД начало проверку информации о жестоком обращении с животными.

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