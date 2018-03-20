Российскую армию вооружат «Терминатором-2»

Российские военные возьмут на вооружение боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По данным агентства, в ближайшее время будут подписаны соответствующие документы. Официальных комментариев предприятия-разработчика «Терминаторов» — «Уралвагонзавода» — и Минобороны пока нет.

БМПТ «Терминатор-2» была создана в 2006 году. Спустя 11 лет на форуме «Армия-2017» Миниобороны подписало контракт на поставку машин.

«Терминатор-2» вооружен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, двумя пусковыми установками со сверхзвуковыми противотанковыми ракетами «Атака-Т», двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д и 7,62-миллиметровым пулеметом.

В 2017 году «Терминаторы» прошли опытно-боевую эксплуатацию во время операции в Сирии. По словам представителя завода-производителя, эти испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме «Армия-2017».

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