Испытано старейшее российское зенитное орудие

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В Североморске на причальном фронте арсенала комплексного хранения успешно испытана 76-миллиметровая зенитная пушка образца 1914 года конструкции Тарновского-Лендера, сообщает телеканал «Звезда».

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Эта пушка является первым в России специальным зенитным орудием, предназначенным для ведения огня по воздушным целям. Испытанное изделие произведено в 1927 году «Московским орудийным заводом Калинина».

Пушка была обнаружена военнослужащими Северного флота в 2017 году во время проведения учений на архипелаге Новая Земля в районе магнитной обсерватории Маточкин Шар. Специалисты восстановили оружие.

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