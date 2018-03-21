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Роберто Карлос выставит детей на улицу

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Роберто Карлос

Бывший защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос решил выставить детей на улицу. Об этом сообщает Associated Press.

Бывшая жена футболиста Барбара Тулер заявила, что Карлос прислал ей уведомление о том, чтобы она оставила свою квартиру. «Он хочет выставить двух своих детей на улицу. Я спросила его, почему он хочет получить этот дом, и он сказал, что должен продать его. Как же это мерзко», — отметила женщина.

Тулер уже подавала на Карлоса в суд в 2017 году. По ее словам, спортсмен не выплачивал алименты и задолжал ей 61 тысячу евро за двух детей. Департамент юстиции Рио-де-Жанейро потребовал для бывшего футболиста тюремное заключение сроком на три месяца. Однако вскоре после этого адвокаты Карлоса опубликовали заявление о том, что он уже заплатил.

Всего у бразильца девять детей от разных женщин.

В составе сборной Бразилии футболист стал чемпионом мира в 2002 году. На протяжении профессиональной карьеры спортсмен выступал за итальянский «Интер», испанский «Реал», турецкий «Фенербахче», российский «Анжи» и индийский «Дели Дайнамос», в котором он был играющим тренером.

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