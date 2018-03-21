Суд признал виновным дебошира рейса «Аэрофлота» Москва–Петропавловск-Камчатский

Во вторник, 20 марта суд Камчатского края признал виновным деструктивного пассажира рейса SU1730 «Аэрофлота», следовавшего из Москвы в Петропавловск-Камчатский, Владимира Колотыгина в совершении преступлений, предусмотренных статьями 213 «Хулиганство» и 116 «Побои» Уголовного кодекса РФ.

«Благодаря последовательным действиям авиакомпании, направленным на то чтобы ни один случай опасного деструктивного поведения на борту не оставался безнаказанным, суд назначил Колотыгину не только 180 часов обязательных работ, но и обязал обвиняемого выплатить компенсацию морального вреда в пользу бортпроводника в размере 150 тысяч рублей. После внесения изменений в Уголовный кодекс РФ, стало понятно: за дебош на борту пассажир понесет реальную ответственность.

Авиакомпания и впредь будет продолжать движение по курсу защиты своих работников и понуждения дебоширов в установленном порядке уплачивать компенсации в возмещение вреда и убытков, а также штрафы, адекватные степени правонарушения», — заявил заместитель генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Ранее «Аэрофлот» сообщал об инциденте, который произошел 15 января на рейсе SU1730, следовавшем из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Пассажир бизнес-класса Владимир Колотыгин, находясь на борту с явными признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок, оскорблял экипаж и, окончательно потеряв над собой контроль, ударил кулаком в лицо одного из бортпроводников.

В авиакомпании заявили, что «Аэрофлот» и впредь намерен неуклонно следить за соблюдением правил безопасности на борту, противодействуя нарушителям и защищая право пассажиров на комфортные и безопасные авиаперевозки. Благодаря активной позиции авиакомпании, в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. Также «Аэрофлот» напоминает, что с июня 2018 года российские авиакомпании получат право вести «черные списки» нарушителей и отказывать им в перевозке.