Слезоточивый газ распылили в парламенте Косово

В парламенте непризнанной Республики Косово распылили слезоточивый газ. Видео доступно на YouTube-канале Kosova Press.

Как сообщает телеканал RTK, это произошло на утверждении документа о демаркации границы с Черногорией. Голосование таким образом прервали депутаты левонационалистической партии «Самоопределение». Некоторые парламентарии после произошедшего надели противогазы, других выпроводили из зала.

ТАСС отмечает, что это уже четвертая попытка косовского парламента проголосовать за документ. Его принятие для визовой либерализации требуют страны Запада. Ранее слезоточивый газ распыляли в помещении в 2016 году. Тогда «Самоопределение» протестовало из-за принятия соглашения о демаркации границ, подписанного в Брюсселе.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Россия независимость Косово не признает.

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