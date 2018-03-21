Раскрыт сюжет нового сезона «Мира Дикого Запада»

Съемочная группа сериала «Мир Дикого Запада» раскрыла подробности сюжета второго сезона. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Шоураннер Джонатан Нолан пообещал, что в продолжении зрителям покажут человеческий мир за пределами парка Дикого Запада, а также другие парки развлечений. Авторы сериала собираются развернуть войну между роботами и людьми. Одну из ключевых ролей в конфликте сыграет персонаж Джеффри Райта, робот Бернард.

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Главная героиня сериала Долорес (Эван Рейчел Вуд) получит полный контроль над своими воспоминаниями и получит множество сообщников. По словам самой Вуд, во время съемок второго сезона она поняла, что авторы сериала оставили множество намеков и сюжетных нитей в первой части, которые еще не получили продолжения. «Я думаю, даже когда мы будем работать над седьмым сезоном, они не будут до конца раскрыты», — сказала она.

Действие «Мира Дикого Запада» разворачивается в ближайшем будущем. В центре сюжета — роботизированный парк развлечений, посвященный Дикому Западу, где из-за сбоя в системе обслуживающие аттракцион андроиды выходят из-под контроля и начинают нападать на посетителей. Премьера новой части запланирована на 22 апреля.

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