Вышел трейлер второго «Мира Дикого Запада»

Видео: HBO / YouTube

В сети появился первый трейлер второго сезона сериала «Мир Дикого Запада». Ролик опубликован на YouTube-канале HBO.

Новые эпизоды выйдут в 2018 году.

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Исполнительными продюсерами проекта выступают Джей Джей Абрамс, Джонатан Нолан и Лиза Джой.

«Мир Дикого Запада» — фантастический сериал, основанный на одноименном фильме 1973 года с Юлом Бриннером.

Действие разворачивается в ближайшем будущем. В центре сюжета роботизированный парк развлечений, посвященный Дикому Западу, где из-за сбоя в системе обслуживающие аттракцион андроиды выходят из-под контроля и начинают нападать на посетителей.