Вышел трейлер второго «Мира Дикого Запада»

В сети появился первый трейлер второго сезона сериала «Мир Дикого Запада». Ролик опубликован на YouTube-канале HBO.
Новые эпизоды выйдут в 2018 году.
Исполнительными продюсерами проекта выступают Джей Джей Абрамс, Джонатан Нолан и Лиза Джой.
«Мир Дикого Запада» — фантастический сериал, основанный на одноименном фильме 1973 года с Юлом Бриннером.
Действие разворачивается в ближайшем будущем. В центре сюжета роботизированный парк развлечений, посвященный Дикому Западу, где из-за сбоя в системе обслуживающие аттракцион андроиды выходят из-под контроля и начинают нападать на посетителей.