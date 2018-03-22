Черчесов рассказал о насытившемся русской кровью допинг-офицере

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как прошло допинг-тестирование футболистов перед товарищеским матчем с бразильцами. Слова специалиста передает «Чемпионат.com».

«Мы свою работу сделали, и допинг-офицеры тоже. Понятно, что футболисты не горят желанием вставать в 6 утра, но это нюансы. Не хотелось бы, чтобы эту тему продолжали мусолить. Ну, покушал этот офицер, крови попил, мочу забрал — и дай бог ему здоровья», — рассказал Черчесов.

Футболисты проходили тестирование 21 марта. Оно затянулось на пять часов из-за того, что в расположение сборной России прибыл только один допинг-офицер.

Встреча с бразильцами состоится 23 марта на стадионе «Лужники» в Москве. Впереди у россиян также матчи с Францией (27 марта), Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня). Эти соперники были выбраны для подготовки к домашнему чемпионату мира.

Мировое первенство стартует 14 июня и продлится до 15 июля. В матче открытия сборная России сыграет с Саудовской Аравией. Также в группу с хозяевами попали команды Уругвая и Египта.

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