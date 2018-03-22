В Кремле отчитали Джонсона за сравнение России с нацистской Германией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, сравнившего предстоящий чемпионат мира по футболу с Олимпийскими играми 1936 года. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 22 марта.

«Это совершенно отвратительное заявление. Оно не подобает министру иностранных дел страны. Любой страны. Оно является оскорбительным и недопустимым», — сказал Песков.

21 марта Джонсон, выступая в парламенте Великобритании, заявил, что Владимир Путин хочет использовать чемпионат мира по футболу 2018 года для улучшения имиджа России. Он согласился с предположением, что мировое первенство в России можно сравнить с Олимпиадой в Берлине при нацистах. «Да, я думаю, сравнение с 1936 годом абсолютно верное», — сказал министр.

В российском МИДе оценили это заявление как попытку создать образ врага. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Джонсон «отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства».

Обмен резкими заявлениями стал продолжением осложнившихся отношений России и Великобритании после отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон настаивает, что вещество, от которого пострадал Скрипаль, разрабатывалось в России. Москва отрицает обвинения в причастности к нападению.

Также после нападения на Скрипаля Великобритания и Россия взаимно выслали дипломатов.