Раскрыты детали захвата Савченко в плен в Донбассе

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко попала в плен к ополченцам самопровозглашенных республик Донбасса, будучи в нетрезвом состоянии. Об этом «Украинской правде» рассказал глава Закарпатской области Геннадий Москаль, видео доступно на Facebook.

По его словам, в июне 2014 года Савченко, принимавшая тогда участие в вооруженном конфликте на востоке страны в составе добровольческого батальона «Айдар», самовольно поехала на передовую, фактически дезертировав. Москаль подчеркнул, что на тот момент она являлась кадровым военным Вооруженных сил Украины.

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«Меньше двух литров водки в день она не выпивала. Поехали они, значит, валить сепаров (сторонников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — прим. «Ленты.ру») — ну и довалились. 15 бойцов АТО по ее вине погибли в тот день, она пьяная свалилась с бронетранспортера, ее забрали эти боевики или россияне», — рассказал Москаль.

Савченко попала в плен к ополченцам Донбасса в июне 2014 года. Месяц спустя ее поместили под стражу в России. В ходе следствия она несколько раз объявляла сухую голодовку. В марте 2016 года суд в Ростовской области приговорил ее к 22 годам лишения свободы, признав виновной в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае того же года президент России Владимир Путин помиловал ее по просьбе родственников погибших, после чего Савченко вернулась на родину.

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