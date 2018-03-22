Правительство потратит 10 миллиардов рублей в День дурака

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 апреля социальных пенсий. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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На это направят 9,6 миллиарда рублей до конца 2018 года. Индексация коснется 3,9 миллиона пенсионеров, в том числе 3,1 миллиона пенсионеров, получающих социальные пенсии. Одновременно будут повышены другие выплаты, размер которых зависит от социальных пенсий. Подписанным постановлением утверждается коэффициент индексации в размере 1,029, сообщается на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии россиян с 1 апреля. В реальном выражении социальные пенсии вырастут на 255 рублей, до 9062 рублей. Средний же размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится на 378 рублей и на 382 рубля соответственно и после повышения составит 13 410 и 13 556 рублей. На соцпенсии в России могут претендовать те, кто имеет право на страховую пенсию, а также инвалиды, дети-сироты и другие социально уязвимые группы.

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