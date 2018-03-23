Модернизированный аналог Ан-2 сядет на лед

Пассажирский самолет ТВС-2-ДТС, который должен заменить Ан-2, сможет садиться на воду и лед с помощью специальных лыж или «поплавков». Об этом рассказал журналистам генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, передает в пятницу, 23 марта, ТАСС.

«ТВС-2-ДТС сможет производить посадку на необорудованную площадку или грунтовую полосу», — добавил он.

По словам Богинского, первой новое судно получит авиакомпания «Якутия», с ней планируется подписать контракт на покупку 200 машин в апреле 2018 года.

Как отмечает агентство, «Вертолеты России» намерены выпускать на своем заводе в Улан-Удэ около 24 самолетов ТВС-2-ДТС в год. Всего с 2021 по 2025 годы выпустят около 200 машин. Новый легкий самолет будет способен доставлять две тонны груза на расстояние 2,5 тысячи километров.

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