На Первом канале обсудили «изнасилованную девочку с пенобетоном во влагалище»

Член комитета по обороне и безопасности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказала историю об изнасиловании восьмилетней девочки, произошедшем в Донбассе. На фрагмент выпуска обратил внимание украинский блогер Сергей Запорожский в своем Facebook.

По словам Ковитиди, эту историю она узнала от лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.

«Очень много таких случаев, о которых просто страшно сегодня говорить. Изнасилованная восьмилетняя девочка, которой во влагалище заливается пенобетон. Привели случаи, когда четыре девочки, буквально от 18 до 25 лет, у которых на лбу вырезали "Кума сепаратиста", "Жена сепаратиста", "Дочь сепаратиста". Их с разрезанными грудями спина к спине посадили, проволокой привязали и отправили их родственникам», — рассказала сенатор в эфире программы.

Запорожский отметил, что рассказ «превзошел историю о "распятом мальчике"».

Телевизионный сюжет о так называемом распятом мальчике вызвал широкий резонанс в российских СМИ в июле 2014 года. Тогда же ряд изданий выпустили материалы, в которых отмечали, что никаких доказательств рассказанной в эфире истории нет.

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