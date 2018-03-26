В России научились делать солдат невидимыми

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В распоряжении российские военных имеется камуфляж, позволяющий скрывать бойца в инфракрасном диапазоне, заявил «Интерфаксу» главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИТОЧМАШа Олег Фаустов.

«Это уже есть. В настоящее время широко используются и у нас, и за рубежом соответствующие материалы, которые называют материалами с инфракрасной ремиссией. Чтобы было понятно: это разная интенсивность отражения световых волн определенной длины, от разных элементов или пятен камуфляжа», — сказал разработчик.

По словам Фаустова, «благодаря этому силуэт человека при наблюдении в приборы ночного видения как бы разбивается на отдельные части и становится менее заметен», что уже используется в «Ратнике».

Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение. Ежегодно российские военные должны получать по 50 тысяч таких комплектов. К 2022 году ожидается появление нового поколения боевой экипировки.

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