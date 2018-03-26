В МГУ получили проводник

Ученые МГУ совместно с немецикими специалистами изучили поведение электронов в одном из видов диэлектриков и зафиксировали превращение материала в проводник. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Эксперименты начались около 20 лет назад, и тогда в основном изучали, как свет воздействует на молекулы или атомы, — заявил профессор физического факультета МГУ Алексей Рубцов. — Наша теоретическая статья — это первая попытка исследования того, как многочастичная физика будет себя проявлять при генерации сверхвысоких оптических гармоник»

Специалисты рассматривали моттовский диэлектрик и использовали метод спектроскопии высоких гармоник. Его суть состоит в том, что на материал направляют направляют короткий лазерный импульс с заданными характеристиками. В результате многочастичное состояние электронов перестраивается и кинетическая энергия электронов возрастает, а материал теряет свойства диэлектрика.

Пока специалисты не знают что делать дальше: «Как только они увидят что-нибудь похожее, будет ясно, куда двигаться дальше, в первую очередь, в описании конкретных результатов экспериментов».