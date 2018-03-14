В МГУ придумали дисплеи будущего

Ученые МГУ разработали новый жидкокристаллический материал, подходящий для создания дисплеев с высоким разрешением и яркостью. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Изображения на дисплеях сформированы пикселями , которые разделены на три равные части — субпиксели, отображающие красный, синий или зеленый цвет. Цвет определяется фильтром, покрывающим конструкцию из стекол и жидкого кристалла. К стеклам подведены электроды. Если напряжение отсутствует, то молекулы в кристалле выстроены в форме спирали. В этом случае получается светлое изображение. При напряжении пиксель является непрозрачным.

Цвет в таких устройствах создаётся за счёт светодиодной подсветки тремя цветами, а яркость определяются количеством светлых и тёмных пикселей, привязанных к определённым светодиодам.

Новый материал имеет упорядоченную структуру в широком диапазоне температур. Все три цвета могу вспыхивать в определенной быстрой последовательности через всю панель экрана, а каждый пискель будет «закрываться» и «открываться» еще быстрее. В результате человеческий глаз будет усреднять цвет во времени, а не в пространстве.

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