В МГУ спонтанно появились многослойные пленки

Ученые МГУ обнаружили, что при смешении полимеров, называемых дендримерами, и белков самопроизвольно образуются многослойные пленки. Этот материал сохраняет каталитическую активность у включенных в него ферментов, что позволяет использовать его для создания биосенсоров и медицинских устройств. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Дендримеры представляют собой древовидные макромолекулы, которые имеют центральное ядро и три отходящих от него разветвляющихся «ствола». Количество точек ветвления определяет номер генерации дендримера. Чем он больше, тем более плотной и сферической является структура молекулы, а ее внешние «концы» определяют физико-химические свойства.

Исследователи получили из дендримеров и белков нанопленки толщиной примерно 200-700 нанометров, которые могут покрывать стеклянные или пластиковые поверхности, а также формироваться на границе двух фаз — жидкости и газа. В нанопленки помещали различные ферменты, включая разрушающий клеточные стенки бактерий лизоцим и протеиназы, вызывающие расщепление белков. Оказалось, что их активность сохраняется около двух недель.

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