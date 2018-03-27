Фигурист Коляда нашел объяснение падениям на чемпионате мира

Российский фигурист Михаил Коляда объяснил, почему многие спортсмены падали на чемпионате мира в Милане. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Сезон был напряженный. Три недели назад закончилась Олимпиада — самый главный старт в жизни. Многие просто не успели восстановиться. Мы же сделали ставку на чистый прокат», — заявил фигурист.

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Коляда также отметил, что всем спортсменам нужна пауза после тяжелого сезона. «Сейчас нужен тайм-аут. В конце концов, все мы живые люди», — добавил он.

На чемпионате мира фигурист завоевал бронзовую медаль, несмотря на два падения во время исполнения произвольной программы. Золото досталось американцу Натану Чену, серебро — представителю Японии Сома Уно.

23-летний Коляда участвовал в Олимпийских играх в Пхенчхане. В составе российской сборной по фигурному катанию он стал восьмым в индивидуальных соревнованиях и завоевал серебряную медаль в командных.

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