В ООН обвинили Россию и Китай в войне против прав человека

Россия и Китай активно и со все большим успехом борются с правозащитниками. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на активистов и дипломатов в Организации Объединенных Наций (ООН).

По их мнению, две страны урезают финансирование Комитета по правам человека и группы старших руководителей организации, возглавляемой генеральным секретарем. При этом одна из главных функций и целей правозащитных организаций — контроль за соблюдением гражданских и политических прав в мире.

«Россия, Китай и некоторые другие страны объявили войну правам человека, — заявил Луи Чарбонно (Louis Charbonneau), представитель правозащитной организации Human Rights Watch в ООН. — Мандат на работу правозащитников дает Совбез ООН, но потом Россия и Китай идут в кулуары и отзывают его». По слова Чарбонно, остальные страны, на словах признающие права человека, не могут дать отпор. «Вопрос в том, дадим ли мы им одержать победу?» — спрашивает он.

«Китайское правительство активно прилагает усилия для того, чтобы уйти от обсуждения проблем прав человека», — сказал один из экспертов Европейского совета по международным отношениям. При этом он отмечает, что многим странам нравится то, что предлагает Пекин. Собеседник The Guardian добавил, что Китай занимает второе после США место по объему взносов в ООН

В марте сообщалось, что Россия может отказаться от участия в Европейской конвенции по правам человека и прекратить сотрудничество с Европейским судом по правам человека, «если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!