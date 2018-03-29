Цыпленок остался без головы и не умер

В Таиланде оставшийся без головы цыпленок живет уже неделю и продолжает питаться и принимать антибиотики. За ним ухаживает ветеринар Арун Тонг, которая называет птицу настоящим воином, пишет Daily Mail.

Врач рассказала, что вводит пищу цыпленку через шею и дает ему антибиотики. По ее словам, птица оказалась ручной и хорошо реагирует на лечение.

О том, как цыпленок потерял голову, не сообщается. Однако местные жители считают, что на него могли напасть животные. В ветеринарной клинике надеются, что кто-нибудь заберет цыпленка и будет за ним ухаживать. «Ему понадобится пожизненная забота. Должна признать, что этот цыпленок — настоящий воин с сильным сердцем», — добавила врач.

Аналогичная история произошла в 1945 году в Колорадо. Фермер рубил цыплятам головы, когда заметил, что одна из птиц продолжает прыгать и бегать. Историей заинтересовались ученые и журналисты. Фермер отправлялся вместе со своим питомцем в тур по стране. Смерть настигла цыпленка лишь спустя полтора года — он задохнулся из-за слизи в горле.

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