В Волгограде установят бюст обладателю Железного креста

В зоне вылета терминала C волгоградского аэропорта Гумрак будет установлен бюст немецкого государственного деятеля Франца Штраусса. Информация об этом содержится в программе визита в Волгоград делегации баварской организации OWWF OstWestWirtschaftsForum.

Сообщение о поездке в этот город появилось еще 7 марта, но региональная пресса обратила внимание на детали визита позже. Открытие скульптуры, как следует из документа за подписью вице-президента организации Херманна Пениша, намечено на 10 мая этого года. Уточняется, что бюст будет установлен рядом с изображениями советских авиаконструкторов Сергея Ильюшина и Александра Яковлева.

Материалы по теме Заработать на Победе Как память о войне помогает повышать продажи ширпотреба и посещаемость стрип-шоу Война окончена, всем спасибо Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам

Волгоградские власти сообщили V1.ru, что не располагают информацией о подобных планах. В пресс-службе местного международного аэропорта также заявили, что впервые слышат об этом.

В программе Штраусс представлен как председатель наблюдательного совета европейской самолетостроительной компании Airbus. Он также известен как один из основателей этого предприятия. Пост главы наблюдательного совета Airbus Штраусс занимал с 1970 года и до своей смерти в 1988-м. Его именем назван международный аэропорт Мюнхена.

Политик скончался в возрасте 73 лет, будучи премьер-министром Баварии. Эту должность он занимал с ноября 1978-го. До этого он работал на различных министерских постах в правительстве ФРГ, в частности с 1956-го по 1962-й руководил министерством обороны.

В годы Второй мировой войны Штраусса призвали в вермахт, там он служил в артиллерийской части. Штраусс как рядовой солдат поучаствовал во французской кампании, а также в качестве офицера — в Сталинградской битве. В плен он не попал, поскольку незадолго до капитуляции армии под командованием Фридриха Паулюса был направлен на курсы подготовки командиров. Больше на фронт его не отправляли. Был награжден несколькими орденами, в частности Железным крестом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!