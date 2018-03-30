Российским спортсменам посоветовали отказаться от соревнований в США

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина выразила мнение, что россиянам необходимо отказаться от поездок в США на соревнования. Ее слова приводит РИА Новости.

«После такого инцидента с визами я думаю, что не надо российским спортсменам вообще ездить на соревнования в США. Значит, нашим спортсменам надо планировать календарь на сезон без учета турниров в США, то есть самим уже не ездить туда», — заявила Роднина.

По мнению депутата, американские атлеты не могут обыграть россиян в честной борьбе. «Борьба против нас идет по всем фронтам. Спорт никогда особенно не был вне политики. Только раньше все это было более-менее в рамках, а теперь уже и рамок нет», — добавила она.

28 марта посольство США в Москве отказалось проводить собеседования с членами российской сборной по борьбе для получения американской визы. Спортсмены должны были принять участие в Кубке мира, который пройдет с 5 по 9 апреля в американском городе Айова-Сити.

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