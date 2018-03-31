Защитник вынес мяч с линии ворот на последней секунде матча

Защитник ирландского клуба «Дерри Сити» вынес мяч с линии ворот на последней секунде матча национального чемпионата с «Сент-Патрик Атлетик». Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте.

В конце четвертой добавленной минуты футболисты «Сент-Патрик Атлетик» провели атаку, в ходе которой форвард команды нанес удар по воротам соперника. Вратарь отбил мяч, однако он покатился к линии. Защитник Даррен Коул успел добежать до мяча и вынести его за пределы поля, обеспечив победу «Дерри Сити» — 2:1.

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