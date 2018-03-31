Северную Корею уличили в подготовке новых ядерных испытаний

КНДР готовится к новому ядерному испытанию. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на заявление министра иностранных дел Японии Таро Коно.

«Северная Корея вывозит почву из туннеля на испытательном полигоне, где проводились предыдущие испытания, и прилагает все усилия, чтобы подготовиться к следующему ядерному испытанию», — сказал Коно, уточнив, что такие выводы японское правительство сделало, основываясь на снимках, сделанных американским спутником.

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Министр отметил, что своими действиями Пхеньян показывает, что не собирается отказываться от своего ядерного оружия. Он выразил мнение, что в связи с этим нет необходимости торопиться с проведением встречи между японским премьер-министром Синдзо Абэ и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В конце марта Ким Чен Ын посетил Пекин, заручился поддержкой китайского руководства и получил заверения в вечной дружбе между двумя странами.

В начале марта КНДР заявила, что не против отказаться от ядерного оружия и провести переговоры с США о денуклеаризации и восстановлении отношений, если стране будет гарантирована безопасность от внешних угроз.

Последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания 28 ноября 2017 года.

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