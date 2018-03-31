Футболист сборной рассказал о походе в ресторан после разгрома от бразильцев

Защитник московского «Динамо» и сборной России Константин Рауш рассказал о походе в ресторан с Романом Нойштедтером после разгрома от команды Бразилии в товарищеском матче, состоявшемся 23 марта. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Просто покушали. Просто не успели вернуться после полуночи. Сделали ошибку. Но то, что пишут в СМИ — неправда», — заявил Рауш.

24 марта появилась информация, что после поражения от бразильцев Рауш и Нойштедтер были замечены в баре-ресторане в центре Москвы. Тренер Валерий Овчинников предположил, что игроки национальной команды могли бы «нажраться с горя». Пентакампеоны обыграли россиян со счетом 3:0.

После неудачи в матче с бразильцами сборная России потерпела поражение от французов в Санкт-Петербурге (1:3). Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал игру Рауша и Нойштедтера. «Вообще до конца не понятно, что они делают в национальной команде», — отметил специалист.

Оба спортсмена — натурализованные футболисты и имеют опыт выступления за молодежные сборные Германии. Нойштедтер, защищающий цвета турецкого «Фенербахче», играл в составе российской команды на Евро-2016. Рауш числится в московском «Динамо», он дебютировал в сборной в октябре 2017 года.

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