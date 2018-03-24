Футболистов сборной России нашли в баре после разгрома от Бразилии

Футболисты сборной России Роман Нойштедтер и Константин Рауш после поражения в товарищеском матче со сборной Бразилии были замечены в баре-ресторане в центре Москвы. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Их увидели на выходе из заведения уже после полуночи.

На эти сообщения отреагировали в Российском футбольном союзе. В организации пояснили, что всем игрокам дали возможность провести определенное время с родными и близкими, но в итоге решили оштрафовать Нойштедтера и Рауша за поведение, которое «сказывается на имидже сборной, дает повод для ненужных разговоров и обсуждений».

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В пресс-релизе приводится совместное заявление самих игроков: «После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте. Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа».

Футболисты заверили, что в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы подобное не повторилось.

Товарищеский матч между Россией и Бразилией состоялся 23 марта на стадионе «Лужники» в Москве. Бразильцы победили со счетом 3:0. Нойштедтер не появился на поле, просидев весь матч на скамейке запасных, а Рауш не попал в заявку на игру.

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