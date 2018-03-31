Найден простой секрет здорового сердца

Оптимистичные люди меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. Таковы данные исследования американских ученых, опубликованные в журнале BMJ Open.

Для научной работы были использованы данные о 4900 жителях США латиноамериканского происхождения. По мнению ученых, эта группа наиболее уязвима, так как не все знают английский, а найти испаноязычного врача бывает нелегко.

Все они были разделены на группы в зависимости от индекса массы тела, подвижности, уровня глюкозы в плазме, кровяного давления.

Уровень оптимизма у добровольцев измерялся при помощи специального теста.

Выяснилось, что оптимистичные люди значительно реже жалуются на сердце. Те, кто часто пребывает в хорошем настроении, имеют более здоровые сердца.

По словам авторов исследования, к настоящему времени нет четких данных о связи между психологическим состоянием и состоянием сердца. Однако проведенный эксперимент показывает вполне четкую зависимость.

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