Россияне понадеялись на власть и успокоились

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Прошедший 2017 год принес россиянам успокоение, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева «Ведомости» со ссылкой на директора «Левада-центра» Льва Гудкова.

По его словам, за год жители страны стали более довольны жизнью, а ощущение неопределенности сменилось надеждой. Социолог «Левады» Марина Красильникова заметила, что основные источники оптимизма россиян — ожидание роста экономики и надежды на власть.

«Улучшение общественных настроений связано с тем, что ждали худшего. Худшего не случилось, за год почти ничего не изменилось, и наступило облегчение», — добавил Гудков.

По его словам, в России уже были такие «волны коллективного напряжения», к примеру, кризис 1998 года или вооруженный конфликт с Грузией в 2008-м. Такие события, сказал социолог, «повышают чувство тревожности и неопределенности. Начинает расти запрос на спасителя, и резко возрастает фактор надежды, что ситуация улучшится».

В ноябре 2017-го «Левада-центр» выяснил главные страхи россиян: почти половина жителей страны переживают о здоровье близких, чуть больше четверти — боятся войны. В число «популярных» страхов также вошли бедность, старость и стихийные бедствия.

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