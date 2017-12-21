Число уверовавших в избранность русского народа достигло максимума

В особую роль русского народа в мировой истории верит 64 процента участников ноябрьского опроса «Левада-Центра», передает «Интерфакс».

За последние двадцать пять лет этот показатель вырос в пять раз (13 процентов — в 1992-м) и достиг своего максимума.

Почти три четверти россиян считают, что Россия — великая держава. За сохранение такой роли высказались 82 процента опрошенных. При этом эмоциональное восприятие страны связано у респондентов в первую очередь с историей (46 процентов), чем с нынешним положением дел (17 процентов).

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83 человека из каждой сотни опрошенных гордятся тем, что живут в России (в 2013-м — 70 процентов).

«Подобный защитный национализм, как правило, всегда приводит к консолидации вокруг историко-культурного ядра, что в случае России укладывается в идеологию "особого пути", особой роли русского народа в мировой истории, — пояснила социолог «Левада-Центра» Карина Пипия в беседе с принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газетой «Ведомости» .

В июне сообщалось, что 78 процентов россиян считают себя патриотами — это на 21 процент больше, чем в 2006 году. Причем 39 человек из ста считают, что говорить об этом публично нехорошо, а 59 уверены в обратном.

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