Ким Чен Ын получил благодарность главы МОК

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах провели «в теплой и дружественной атмосфере» встречу, в ходе которой стороны обсудили участие спортсменов КНДР в Олимпийских играх и дальнейшее сотрудничество северокорейского олимпийского комитета и МОК. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Президент МОК заявил, что прибыл в Пхеньян, чтобы выразить сердечную благодарность Ким Чен Ыну за его вклад в успешное проведение 23-х зимних Олимпийских игр», — говорится в сообщении.

В свою очередь Ким Чен Ын «выразил искреннюю благодарность за сотрудничество МОК и КНДР, невзирая ни на какие предварительные условия или политическую обстановку».

Северокорейский лидер пригласил Томаса Баха посещать КНДР «в качестве друга».

В пятницу делегация Международного олимпийского комитета во главе с Бахом также провела встречу с председателем олимпийского комитета КНДР, северокорейским министром спорта Ким Ир Гуком.

Зимние Олимпийские игры проходили с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане. Спортсмены из Южной Кореи и КНДР участвовали в соревновании в составе общей сборной.

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