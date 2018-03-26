Отстраненная от Олимпиады россиянка поделилась откровениями представителей МОК

Российская скелетонистка Елена Никитина, не допущенная Международным олимпийским комитетом (МОК) до участия в Олимпиаде в Пхенчхане, рассказала об общении с представителями организации. Слова россиянки передает ТАСС.
«Никто не мог бы добиться, чтобы мы выступили в Южной Корее. Сами представители МОК в Пхенчхане сказали нам об этом. Они говорили, что нас не за что наказывать, но так сложилось», — заявила спортсменка.
Никитиной удалось пообщаться с представителями МОК, так как спортсменка полетела в Пхенчхан за собственные средства, с целью заранее преодолеть акклиматизацию и подготовиться к соревнованиям.
По словам скелетонистки, решение о недопуске повергло ее в шок. 25-летняя спортсменка надеялась, что его удастся изменить, если обратиться в Спортивный арбитражный суд, однако, Никитина так и не приняла участие в Играх.
К соревнованиям не были допущены многие российские атлеты. Причины недопуска официально не сообщались. Российские спортсмены на Олимпиаде выступали под олимпийским знаменем. Ношение национальной символики для россиян было под запретом.