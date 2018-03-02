МОК обвинили в трусости из-за потакания России

Адвокат Джим Уолден, представляющий интересы бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить членство в организации Олимпийского комитета России (ОКР). Его слова приводит французское издание L'Equipe.

Юрист подверг критике членов комитета, в том числе и президента МОК Томаса Баха. «Бах и МОК ведут себя трусливо с Россией и ее грубой агрессией и потакают ей. Слабость перед лицом зла не приведет к положительному исходу», — заметил Уолден.

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«То, что Россия сделала в Сочи, было злом, направленным против Олимпиады и "чистых" спортсменов», — добавил представитель Родченкова.

Ранее с критикой решения МОК выступил известный своими разоблачениями допинговых махинаций немецкий журналист Хайо Зеппельт. Немец назвал произошедшее «провозглашением провала международной борьбы против допинга».

28 февраля МОК восстановил членство ОКР. Ранее, в день закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане комитет отказался это делать. На параде спортсменов российская делегация прошла под флагом олимпийского движения.

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