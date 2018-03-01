Разоблачитель махинаций с допингом назвал провалом восстановление статуса ОКР

Немецкий журналист Хайо Зеппельт выразил недовольство тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом немец написал в своем Twitter.

«Это провозглашение провала международной борьбы против допинга. И сделано оно немцем. Томас Бах [президент МОК] выставил на продажу ценности честного спорта и доброй воли ради политических игр. Это губительное послание всему миру: создание допинг-системы сошло с рук целому государству», — написал Зеппельт.

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28 февраля МОК официально восстановил членство ОКР, несмотря на то, что в день закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане комитет отказался это делать, сославшись на положительные результаты двух допинг-проб российских спортсменов.

Нападкам немецкого журналиста подвергались не только россияне. 23 февраля он публиковал видео, которое якобы подтверждает, что результаты норвежских лыжников на Олимпиаде достигнуты благодаря использованию лекарств от астмы. Сборная Норвегии завоевала 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых). 14 из них команде принесли именно лыжники (семь золотых, четыре серебряных и три бронзовых).

Зеппельт также освещал дело уличенного в употреблении мельдония российского керлингиста Александра Крушельницкого, который впоследствии был лишен бронзовой медали Игр, добытой вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой.

Немецкий журналист является автором фильмов о российском допинге, которые транслировались на канале ARD с 2014 по 2016 год.

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